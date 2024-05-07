Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.