Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая.
«Направляю свои поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его инаугурацией в статусе президента России. ОАЭ привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага», — говорится в сообщении, опубликованном на странице президента ОАЭ на английском языке в социальной сети X.
Также Аль Нахайян опубликовал сообщение в соцсети X на арабском языке, в котором пожелал президенту России успехов в «руководстве страной на пути развития и прогресса», а также выразил надежду на продолжение взаимодействия с Путиным для укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и Россией.
«Поздравляю его превосходительство президента Владимира Путина в связи с его вступлением в должность президента Российской Федерации на новый срок и желаю ему успехов в руководстве страной на пути развития и прогресса. Рассчитываю на продолжение совместной работы с ним ради укрепления стратегического сотрудничества между нашими странами и открытию новых горизонтов в наших двусторонних отношениях в интересах наших народов», — отмечается в сообщении.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.