Ушаков назвал страну первого зарубежного визита Путина на новом сроке

«Но я даже уверен, что это будет уже после Китая, потому что в Китай будет первый зарубежный визит президента», — подчеркнул он. Помощник президента отметил, что поездка — «ответный шаг» на первый официальный визит в Россию председателя КНДР Си Цзиньпина, который он совершил после президентских выборов в Китае в 2023 году.