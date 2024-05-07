Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Зампред Совбеза во вторник присутствовал на церемонии инаугурации в Кремле. Путин в этот день принес присягу и официально вступил в должность, ему предстоит руководить страной шесть лет — до 2030 года.
Журналисты после торжественной церемонии спросили Медведева о его главных ожиданиях на эти предстоящие годы. «Победы России и процветания нашей страны под руководством президента Путина», — заявил Медведев на вопрос, чего он ждет от следующих шести лет.
На просьбу журналистов уточнить, что он ожидает для внешнего курса страны, зампред Совбеза отметил: «преемственности».