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Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РФ Владимира Путина.

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Зампред Совбеза во вторник присутствовал на церемонии инаугурации в Кремле. Путин в этот день принес присягу и официально вступил в должность, ему предстоит руководить страной шесть лет — до 2030 года.

Журналисты после торжественной церемонии спросили Медведева о его главных ожиданиях на эти предстоящие годы. «Победы России и процветания нашей страны под руководством президента Путина», — заявил Медведев на вопрос, чего он ждет от следующих шести лет.

На просьбу журналистов уточнить, что он ожидает для внешнего курса страны, зампред Совбеза отметил: «преемственности».

Путин Владимир
Медведев Дмитрий