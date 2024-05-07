Состоялась инаугурация Владимира Путина. Полное видео

Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты. Путин также обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за оказанные ими поддержу и доверие. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России, и поклялся беречь Россию и служить ее народу.