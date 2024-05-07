Состоялась инаугурация Владимира Путина. Полное видео

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.
Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты. Путин также обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за оказанные ими поддержу и доверие. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России, и поклялся беречь Россию и служить ее народу.
Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. Соответствующий указ о сложении полномочий правительством позднее подписал и президент. Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.