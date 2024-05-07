Reuters сообщил о критической нехватке боеприпасов на Украине

«Они используют гораздо больше ударных дронов, таких как “Привет-82”. У них есть различные варианты дронов “Ланцет”, которые были модернизированы. У них кумулятивные, фугасные боеголовки. Раньше атаки были, но не в таком количестве. Теперь это действительно страшно», — прокомментировал боевые мощности РФ командир 43-й артиллерийской бригады, использующий свой позывной «Лева».