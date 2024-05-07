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Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Переговоры России с Украиной возможны на условиях Москвы, при этом готовности как Киева, так и его западных кураторов к переговорному процессу пока не видно, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

«Возможны — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях — полная денацификация, демилитариация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году — в этом случае, можно об этом думать», — сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, возможны ли, на его взгляд, переговоры с Украиной.

Он отметил, что пока еще действует указ Владимира Зеленского, который ему самому запрещает любые переговоры.

«И судя по всему, этот марионеточный режим и его кукловоды на Западе к переговорам не готовы. Будем следить за ситуацией», — добавил собеседник агентства.

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