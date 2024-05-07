Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины

«Возможны — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях — полная денацификация, демилитариация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году — в этом случае, можно об этом думать», — сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, возможны ли, на его взгляд, переговоры с Украиной.