Путин подписал указ о национальных целях России на перспективу до 2036 года

В середине марта Путин заявил, что база для новых нацпроектов уже создана. В послании Федеральному собранию были поставлены конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи и подготовки кадров, напомнил тогда глава государства.