США не нашли поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений России

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — сказала Сингх на брифинге, комментируя готовящиеся учения России.
Российское Минобороны 6 мая сообщило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Ведомство отметило, что провести учения поручил президент Владимир Путин. Маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», пояснило Минобороны.
На следующий день Вооруженные силы Белоруссии начали проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Мероприятия синхронизированы с Россией и носят оборонительный характер, сообщили в Совбезе Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поводом для учений стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, представителей Великобритании и США о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».