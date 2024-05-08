Хуситы заявили, что получили от США «заманчивые» предложения

Несколько дней назад движение «Ансар Алла» объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера.