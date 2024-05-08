Хуситы заявили, что получили от США «заманчивые» предложения

«Американцы унижаются, через посредников добиваются расположения… Нас серьезно искушают, чтобы прекратить поддержку сектора Газа, но мы отвергаем их предложения, потому что они противоречат нашей религии, ценностям и принципам», — сказал он.
Аль-Машат указал, что «противник потерпел неудачу в военном противостоянии и делает ставку на другие политические методы». Он не уточнил, что именно предлагали йеменцам США в обмен на отказ от операций против израильских судов.
Несколько дней назад движение «Ансар Алла» объявило о расширении масштаба своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, и начале преследования израильских судов в Средиземном море, если Израиль начнет военную операцию в палестинском Рафахе, где скопились перемещенные лица с севера.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хусти в минувший четверг сообщил об атаках на 107 судов в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе и Индийском океане с ноября прошлого года в знак солидарности с палестинскими группировками в секторе Газа, пригрозив перейти к новому этапу эскалации против Израиля и США, если агрессия в секторе Газа продолжится.
В январе США и Великобритания начали наносить массированные удары по объектам «Ансар Аллах» в нескольких йеменских городах на фоне нападений группировки на суда, связанные с Израилем или направляющиеся в его порты, после чего хуситы включили в объекты атак американские и британские корабли.
В октябре прошлого года хуситы объявили о начале операций против связанных с Израилем судов, которые они готовы прекратить только в случае окончания военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады.