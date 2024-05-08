«Русский пирог» убрали из меню Макрона и Си из-за названия

Обед в Пиренеях французского президента Эмманюэля Макрона и китайского председателя Си Цзиньпина скорректировали, убрав из него «русский пирог» из-за его названия на фоне конфликта России и Украины. Об этом пишет La Dépêche. Макрону и Си планировали подать пиренейское блюдо под названием «русский пирог», полюбившийся лидерам Франции, но из-за названия заменили на черничный десерт. Пирог делают из крымского миндаля и посыпают похожей на снег пудрой.