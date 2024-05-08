Ерболат Досаев побывал в гостях у ветеранов

Напомним, в Казахстане осталось всего 148 фронтовиков. Все они получили единовременные денежные выплаты за счёт средств местных бюджетов к 9 мая. Средний размер помощи составил 1,7 миллиона тенге. Отмечалось, что в Казахстане на сегодняшний день самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами — в среднем 3,8 тысячи долларов.