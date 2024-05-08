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Ерболат Досаев побывал в гостях у ветеранов

В преддверии Дня Победы аким Алматы Ерболат Досаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: акимат Алматы

Глава города выразил ветеранам глубокую признательность, поблагодарил за самоотверженные подвиги, вручил подарки и зачитал поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Встречи с ветеранами прошли в домашней атмосфере, в окружении родных и близких фронтовиков.

Ранее в преддверии 79-й годовщины Победы аким Палодарской области Асаин Байханов лично посетил всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе.

Напомним, в Казахстане осталось всего 148 фронтовиков. Все они получили единовременные денежные выплаты за счёт средств местных бюджетов к 9 мая. Средний размер помощи составил 1,7 миллиона тенге. Отмечалось, что в Казахстане на сегодняшний день самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами — в среднем 3,8 тысячи долларов.