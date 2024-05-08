Я помню, я горжусь: Василий Голубев присоединился к акции «Бессмертный полк»

В свои 41, 10 октября 1941 года, он ушел на фронт по призыву Тацинского райвоенкомата. Воевал на Южном и 1-м Украинском фронтах в составе 120-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой бригады", — написал донской глава.
Во время боев в Крыму дедушка губернатора «стремительным напором ворвался в траншею противника, истребив 15 солдат, двух взял в плен». Получил тяжелое ранение в рукопашном бою. А позже, в боях за село Волошено на реке Буг на 1-м Украинском фронте, огнем из танкового пулемета ликвидировал 25 врагов и подавил две их огневые точки. В этом бою Максим Савельевич тоже получил тяжелое ранение. Он был награжден орденом Красного Знамени.
«Дед по отцовской линии Иван Иванович Голубев тоже воевал. Погиб на линии защиты Ленинграда, похоронен в братской могиле недалеко от города Старая Русса в Новгородской области. Я помню! Я горжусь!» — написал Василий Голубев.