NYT сообщило о найденном в мозге Кеннеди-младшего черве

Кроме того, он много лет страдал от фибрилляции предсердий — распространенного нарушения сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта или сердечной недостаточности. Его госпитализировали как минимум четыре раза из-за эпизодов, хотя в интервью прошлой зимой он рассказывал, что заболевание прошло, так как рецидивов не было более 10 лет.