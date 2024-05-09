«Четкий сигнал». На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай

«Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами», — считает она.
По мнению Васселье, западным лидерам пора смириться с тем, что их рычаги влияния на Китай крайне ограничены. Пекин никогда не станет жертвовать крайне продуктивным сотрудничеством с Москвой, выразила уверенность аналитик.
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что в мае планирует посетить Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.