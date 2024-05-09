«Четкий сигнал». На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай

«Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами», — считает она.