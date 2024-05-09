Захарова заявила о планах Запада вымарать Россию из числа победителей

По ее словам, для многих на Западе нынешняя антироссийская кампания стала «попыткой реванша». Страны хотят не просто «переписать историю поудобнее», но и просто вымарать Россию из числа победителей и не дать россиянам «жить полноценной жизнью во всех смыслах этого слова».
«Их не устраивает то, что это победа наша, то, что это победа нашей страны и нашего народа», — отметила Захарова.
По ее словам. Россия «гнала от себя эту мысль, было страшно в это поверить». Москва какое-то время не считала возможным то, что «страны и потомки тех, кто был с нашими предками в окопах, вынашивают идею дикого реванша».
Ранее Захарова заявила, что Москва не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран. Однако это не относится к представителям ветеранских общественных организаций соответствующих государств, уточнила она.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил в посланиях с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии.