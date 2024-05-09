В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию

«Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников. Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти», — сказал Шеремет РИА Новости.