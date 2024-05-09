Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль

Первыми туда прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало.
Чуть позже к ним присоединились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
Глав государств встретил российский лидер Владимир Путин. Он поприветствовал гостей, и они все вместе направились на Красную площадь.
После торжественного смотра войск гости вместе с Путиным примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем в Кремле состоится прием от имени президента России для глав делегаций, присутствующих на параде.
Во второй половине дня у Путина запланированы переговоры с руководителями Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».