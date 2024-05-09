Приглашенные на парад лидеры иностранных государств прибыли в Кремль

Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет на Красной площади в Москве. В нем примут участие около десяти тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».