«Вы подарили нам жизнь»: Метшин поздравил ветеранов с Днем Победы

Еще мэр столицы Татарстана отметил, что сегодня российские мужчины, следуя примеру ветеранов, снова встали на защиту суверенитета своего Отечества. Отважно и мужественно они стремятся сохранить историческую правду и бесценные уроки Великой Отечественной войны, объясняет Метшин, добавив, что Россия никому не даст переписать прошлое и принизить заслуги дедов и отцов в спасении мира.