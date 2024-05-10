Посол Израиля сообщила об интеграции в стране Пугачевой и других артистов

После начала военной операции России на Украине ряд российских артистов покинули страну. Некоторые из них переехали в Израиль. В частности, в страну перебралась семья Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов). О переезде в Израиль также заявил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков, актер Анатолий Белый (все трое признаны иноагентами).