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В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше», — сказал Туск.

Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему «российского и белорусского влияния».

В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.

дипломатия