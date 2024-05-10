В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

«Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше», — сказал Туск.
Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему «российского и белорусского влияния».
В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.