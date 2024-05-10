«Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Приоритет-2030, передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов — именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи. И, уверен, дадут свой эффект», — сказал Мишустин.
Мишустин призвал повышать качество обучения на всех уровнях
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил и. о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.