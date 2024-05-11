Глава Прикамья высказался о назначении Михаила Мишустина премьер-министром

Губернатор также отметил, что Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра. По его словам, при поддержке Михаила Мишустина в Краевом перинатальном центре провели модернизацию медоборудования. Также регион получил финансирование на строительство новой инфекционной больницы и нового здания художественной галереи. Кроме того, Пермский край стал одним из первых в стране участвовать в проекте социальной газификации.