Глава Прикамья высказался о назначении Михаила Мишустина премьер-министром

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. В своем телеграм-канале глава Прикамья также поздравил Михаила Владимировича с утверждением на должность.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Ранее его кандидатуру на пост премьер-министра РФ утвердили представители палаты парламента. За данное решение отдали свои голоса 375 депутатов.
«Глава государства высоко оценил его работу на посту премьер-министра и отметил, что под руководством Михаила Владимировича Правительству удалось сделать многое в сложных условиях».
Губернатор также отметил, что Пермский край чувствует поддержку федеральных властей и лично премьер-министра. По его словам, при поддержке Михаила Мишустина в Краевом перинатальном центре провели модернизацию медоборудования. Также регион получил финансирование на строительство новой инфекционной больницы и нового здания художественной галереи. Кроме того, Пермский край стал одним из первых в стране участвовать в проекте социальной газификации.