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Иноагентам запретят избираться на региональных и местных выборах в Прикамье

Избирательная комиссия Пермского края направила в заксобрание проект внесения изменений в региональное законодательство, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу избиркома.

Источник: Reuters

Изменения устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Таким образом, региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Ранее указанные нормы были введены на национальном уровне.