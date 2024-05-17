Иноагентам запретят избираться на региональных и местных выборах в Прикамье

Изменения устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Таким образом, региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Ранее указанные нормы были введены на национальном уровне.