Изменения устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней в качестве кандидатов, наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц кандидатов. Таким образом, региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Ранее указанные нормы были введены на национальном уровне.
Иноагентам запретят избираться на региональных и местных выборах в Прикамье
Избирательная комиссия Пермского края направила в заксобрание проект внесения изменений в региональное законодательство, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу избиркома.