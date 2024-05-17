Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

«На экспорт мы, конечно, сокращаем продажи. Но это не означает, что нет спроса. Спрос большой», — сказал он.

По словам Чемезова, экспортный портфель сейчас составляет почти $60 млрд. «Портфель говорит о том, что как только завершим специальную военную операцию, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт», — сказал он.

Глава «Ростеха» также отметил, что из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52, на которые растет спрос за рубежом. Из сухопутной техники иностранных покупателей больше всего интересуют РСЗО «Торнадо» и «Смерч», САУ «Мста-С», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».