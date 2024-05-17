Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

«На экспорт мы, конечно, сокращаем продажи. Но это не означает, что нет спроса. Спрос большой», — сказал он.
По словам Чемезова, экспортный портфель сейчас составляет почти $60 млрд. «Портфель говорит о том, что как только завершим специальную военную операцию, так сразу у нас большое количество продукции пойдет на экспорт», — сказал он.
Что касается западной техники, которую удалось захватить в ходе военных действий, то, по словам Чемезова, чего-то суперинтересного или супернового при ее изучении российские специалисты не увидели.
Глава «Ростеха» отметил, что техники и инженеры изучают эту технику. «То, что есть для нас интересного, конечно, мы будем использовать», — заверил он.
Доклад SIPRI был опубликован в середине марта. Из него следовало, что экспорт оружия из России в 2019—2023 годах упал на 53% по сравнению с 2014—2018 годами. По оценке экспертов института, Россия и Франция занимают долю 11% на рынке продаж оружия, уступая США (доля 42%).
Также в SIPRI отметили, что если в 2019 году Россия поставляла вооружение в 31 страну, то в 2023 году — в 12. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай и Египет.
По данным исследования, двумя крупнейшими импортерами оружия в мире в 2019—2023 годах стали Индия и Саудовская Аравия. Украина в этом списке заняла четвертое место.