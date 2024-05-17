Зеленский и судьба доллара. Путин выступил перед СМИ по итогам визита в КНР

«Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры — сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. <…> Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать», — заявил он, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.