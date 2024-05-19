Трамп заявил, что в Венесуэле вскоре будет безопаснее, чем в США

Ситуация с нелегальной миграцией остается предметом споров южных штатов США и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Техасе, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.