Трамп заявил, что в Венесуэле вскоре будет безопаснее, чем в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Каракас вскоре станет намного более безопасным, чем большая часть американских городов, так как в США из-за проблем с нелегальной миграцией стекаются преступники со всего мира. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе (штат Техас).
«Каракас — замечательный город, вообще-то он скоро станет намного безопаснее, чем наши города, потому что всех преступников отправят к нам», — сказал он.
Трамп в этой связи предложил провести следующий съезд стрелковой ассоциации в столице Венесуэлы. «Там будет намного безопаснее, чем в нашей стране», — добавил экс-президент.
Ситуация с нелегальной миграцией остается предметом споров южных штатов США и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Техасе, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.