МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.