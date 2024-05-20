МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Ранее вице-президент Ирана Мохмен Мансури подтвердил гибель президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц при крушении вертолета.
«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.
Крушение вертолета
Во воскресенье около четырех часов дня по минскому времени стало известно, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку.
Раиси сопровождали министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, а также начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник.
К месту крушения направились спасательные команды. Поиски затруднялись рядом факторов: инцидент произошел в труднодоступной местности, кроме того, в регионе была плохая погода и сильный туман.
По данным СМИ, Раиси пользовался вертолетом американского производства Bell 212. Воздушное судно может перевозить до 14 человек и развивать крейсерскую скорость в 190 км/ч. При крушении вертолет полностью сгорел. Сейчас проходит опознание тел погибших.
При этом два других вертолета из кортежа президента, на борту которых также находились высокопоставленные чиновники, благополучно достигли места назначения.