Эксперт прокомментировал гибель Раиси

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.
«Возможно, некоторые линии, направленные на то, чтобы добиться снижения градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США, могут в ближайшей перспективе не иметь того продолжения, которое они имели в последнее время. Президент (Раиси — ред.) играл роль, у него была определенная позиция», — сказал Бакланов.
Он подчеркнул, что контакты по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном могут стать менее интенсивными. «Они могут притормозиться с учетом усиления напряженности в стране, которое неизбежно будет. В такие периоды стараются не добавлять в повестку дня важных и возможно резонансных событий во внешней политике», — сказал эксперт.
По его словам, обсуждение причин произошедшего будет носить «эмоциональный характер», но оно вряд ли изменит общую линию Ирана на внешнеполитическом треке. «Основные (направления политики исламской республики — ред.) не изменятся. Это результат гораздо более всеобъемлющего понимания, которое существует в Иране. Там есть возможности политической борьбы. Это своеобразная демократия восточного плана… Соотношение сил не может радикально измениться из-за ухода кого-то из высших руководителей», — заявил Бакланов.
Он добавил, что перемены во внутриполитическом климате всё же будут: начнется борьба за управленческие посты. «В этом плане задача нынешнего руководства будет — не допустить никаких признаков дестабилизации ситуации. Это будет не так легко сделать, учитывая определенную наэлектризованность», — подчеркнул эксперт, указав, что для сохранения стабильности в Иране у политической элиты страны есть все инструменты.