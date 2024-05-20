Эксперт прокомментировал гибель Раиси

Он добавил, что перемены во внутриполитическом климате всё же будут: начнется борьба за управленческие посты. «В этом плане задача нынешнего руководства будет — не допустить никаких признаков дестабилизации ситуации. Это будет не так легко сделать, учитывая определенную наэлектризованность», — подчеркнул эксперт, указав, что для сохранения стабильности в Иране у политической элиты страны есть все инструменты.