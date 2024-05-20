Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Швейцария проведет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — заявил Моди, ссылаясь на полученные им приглашения принять участие во встрече G7 и саммите по Украине в следующем месяце.
Премьер-министр заявил, что Индия «поддержит голос Глобального Юга» на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира во всем мире.
«Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств», — сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.
Ранее издание Week сообщило, что Индии было передано приглашение посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии. По данным источников издания, участие Индии во встрече обсуждалось во время прошедшего в феврале визита министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса в Нью-Дели, в ходе которого он провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. За этим последовал телефонный разговор Владимира Зеленского с премьер-министром Нарендрой Моди в марте и визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.