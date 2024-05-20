Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Швейцария проведет 15—16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной “формулы мира”, не учитывающей российские интересы.