Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии

Ранее министерство образования Молдавии анонсировало проект оптимизации учебных заведений. В числе прочих он предусматривает объединению двух профтехучилищ на территории Гагаузии.
«Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж», — написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран.
«Наш блок “Победа” не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать», — добавила Гуцул.
В 2023 году правительство уже провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.