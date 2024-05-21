Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии

КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в своем Telegram-канале, что власти намеренно ведут политику, которая приводит к оттоку людей из страны, лишая ее молодых специалистов.

Источник: © РИА Новости

Ранее министерство образования Молдавии анонсировало проект оптимизации учебных заведений. В числе прочих он предусматривает объединению двух профтехучилищ на территории Гагаузии.

«Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж», — написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран.

«Наш блок “Победа” не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать», — добавила Гуцул.

В 2023 году правительство уже провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии.

экономика
занятость