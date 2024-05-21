Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии

«Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством… Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж», — написала Гуцул. По ее словам, Молдавии нужно развивать систему образования, сохранять ее доступность и качество, чтобы на учебу приезжали студенты из других стран.