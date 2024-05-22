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Симоньян опубликует список украинских пленных, которых Киев не хочет менять

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале, что у нее есть списки 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.

Источник: РИА "Новости"

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала она.

Журналист уточнила, что в имеющихся у нее списках ФИО и даты рождения пленных военных. Она пообещала полностью опубликовать их вечером.

«Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — написала она.

Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.

* Запрещенная в России экстремистская организация.