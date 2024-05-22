Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В 2013 году в Молдавии родилось 40,7 тысяч детей, в 2023 году — всего 24 тысячи. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.