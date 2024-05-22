Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране

«Демографическая катастрофа в Молдавии — это результат правления Майи Санду и партии “Действие и солидарность” (ПДС). Такой скорости сокращения населения не наблюдалось за всю историю независимости Молдавии. Только за год уровень рождаемости снизился на 11%. Каждую минуту Молдавию покидает один гражданин», — заявил Односталко на брифинге.
По его словам, власти игнорируют законодательные инициативы оппозиции, направленные на поддержку граждан. Это приводит к тому, что Молдавия попала в категорию стран с самой большой потерей популяции. Основных причин две: смертность в Молдавии превышает рождаемость, а молодые люди предпочитают уезжать в другие страны.
Согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В 2013 году в Молдавии родилось 40,7 тысяч детей, в 2023 году — всего 24 тысячи. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
По данным Национального бюро статистики, в 2014 году на территории Молдавии проживали 2,99 миллиона граждан. В 2023 году численность населения составляла 2,51 миллиона человек.