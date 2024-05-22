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Симоньян опубликовала список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать.

Источник: © РИА Новости

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 “ценных”», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в среду Симоньян анонсировала эту публикацию. Она отметила, что Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 «азовцев и Ко» (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.

Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.

* Запрещенная в России экстремистская организация.