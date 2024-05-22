«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 “ценных”», — написала она в Telegram-канале.
Ранее в среду Симоньян анонсировала эту публикацию. Она отметила, что Зеленский отобрал из этих 500 человек лишь 38 «азовцев и Ко» (боевиков Азова*. — Прим. ред.) и выразил готовность забрать только их. По словам медиаменеджера, остальные украинские солдаты Киеву, судя по всему, не нужны.
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Как указывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что при обмене Украина, как правило, отдает предпочтение медийным персонам, а простые военнослужащие малоинтересны для властей соседней страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.