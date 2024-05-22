Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 отстающих регионов

Кроме того, к этому же сроку кабмину поручено оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта «Лаго-Наки». Указывается, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно в 2025 — 2030 годах должно выделяться не менее 500 млн рублей.