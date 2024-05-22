Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 отстающих регионов

«Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей на 2025−2030 годы, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ», — говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено к 1 октября 2024 года.
Кроме того, к этому же сроку кабмину поручено оказать содействие Республике Адыгея в завершении реализации проектов, начатых в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на период до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта «Лаго-Наки». Указывается, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно в 2025 — 2030 годах должно выделяться не менее 500 млн рублей.
Еще одно поручение касается тех регионов, где уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает значение 0,65, не действуют индивидуальные программы социально-экономического развития и не предоставляется финансовая помощь в рамках госпрограмм по обеспечению сбалансированного развития субъектов РФ. Для них правительство совместно с комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» должно определить особенности реализации национальных проектов, предусмотрев оказание им поддержки в приоритетном порядке.
Также кабмину с комиссией Госсовета поручено представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным таким регионам из федерального бюджета, и обеспечению возможности фактического финансирования расходов на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в этих субъектах РФ с учетом низкого уровня их бюджетной обеспеченности. Эти поручения должны быть выполнены к 1 сентября 2024 года.
Индивидуальные программы
Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству РФ продлить на шесть лет действие индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов страны с низкой обеспеченностью собственных бюджетов.
С 2020 по 2024 годы индивидуальные программы реализовывались в Туве, Адыгее, Карелии, Чувашии, Калмыкии, Республике Алтай, Марий Эл, Алтайском крае, Псковской и Курганской областях. Их основная цель — создание условия для опережающего социально-экономического развития этих регионов и улучшение показателей по уровням безработицы и бедности, темпам роста физического объема инвестиций в основной капитал и реального среднедушевого денежного дохода населения.