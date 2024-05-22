Сунак объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании

Премьер-министр пообещал жителям Соединенного Королевства, что всегда будет работать над обеспечением их безопасности и вновь повторил, что в ближайшие пять лет страна столкнется с крупнейшими вызовами безопасности со времен Второй мировой войны. Трансляцию данного обращения вел YouTube-канал «Channel 4 News».
Как напоминает «Газета.Ru», Сунак занял пост премьер-министра 25 октября 2022 года. За это время он значительно увеличил военные расходы страны, что стало поводом для критики его политики.
Ранее, 6 мая, стало известно, что консервативная партия (тори) Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии. В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили 186, либерал-демократы — 104, «зеленые» — 74, а другие партии — 100. Таким образом, консерваторы, у которых ранее было около 1000 мест в английских советах, потеряли около половины. Тори потеряли управление 12 советами, а лейбористы получили большинство в восьми.
Также в городах страны прошли выборы мэров, и не менее показательной стала победа кандидата от Лейбористской партии Садика Хана в Лондоне. Он в третий раз переизбран мэром столицы Великобритании. Его поддержало более 1 млн избирателей. У соперницы Хана от консерваторов Сьюзан Холл — 813 тыс. голосов.
28 апреля газета The Financial Times сообщала, что несколько депутатов из Консервативной партии Великобритании подготовили план, по которому могут попытаться сместить премьер-министра королевства Риши Сунака после местных выборов 2 мая. Как сами депутаты рассказали газете на условиях анонимности, один из пунктов этого плана — собрать 52 письма от депутатов-консерваторов, чтобы вынести премьер-министру вотум недоверия.