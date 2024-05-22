Сунак объявил о досрочных выборах в парламент Великобритании

Ранее, 6 мая, стало известно, что консервативная партия (тори) Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии. В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили 186, либерал-демократы — 104, «зеленые» — 74, а другие партии — 100. Таким образом, консерваторы, у которых ранее было около 1000 мест в английских советах, потеряли около половины. Тори потеряли управление 12 советами, а лейбористы получили большинство в восьми.