На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

Отмечается, что первые два вердикта вынес Хмельницкий горрайонный суд. Как сказано в пресс-релизе, мужчины 2000 и 1981 годов рождения отбывали наказание за кражи, совершенные перед началом боевых действий. Это произошло в октябре и ноябре 2021 года. Их осудили на четыре года и девять месяцев и на пять лет и пять месяцев соответственно.
Подчеркивается, что СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в нацгвардию и отвезти в местный ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, украинский аналог военкомата) для заключения контракта.
В ближайший год за освобожденными установят административный надзор. Его будут осуществлять командиры воинской части. Мужчинам также запретили покидать свои части и выезжать по личным делам без разрешения командира.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект о мобилизации заключенных. Мобилизации подлежат все осужденные, кроме «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков».
16 апреля украинский лидер подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ ужесточает наказания за уклонение и уточняет категории подлежащих мобилизации лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.
Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Также президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в ВСУ смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.
Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.