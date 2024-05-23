На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

Отмечается, что первые два вердикта вынес Хмельницкий горрайонный суд. Как сказано в пресс-релизе, мужчины 2000 и 1981 годов рождения отбывали наказание за кражи, совершенные перед началом боевых действий. Это произошло в октябре и ноябре 2021 года. Их осудили на четыре года и девять месяцев и на пять лет и пять месяцев соответственно.