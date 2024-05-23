ФСБ обнародовала архив о терроре, учиненном западными военными в Берлине в 1945 году

В справке приводились и показания берлинского зубного врача Рихарда Цылима. Он рассказал, как в один из дней в конце октября возвращался из пивной. Врач не дошел ста метров до своего дома, как его встретили два американских солдата. Ничего не говоря, они набросились на Цылима и начали избивать его кулаками. «Выбили один зуб, сняли с руки ручные часы», — давал показания врач. Американцы попытались снять с его пальца золотое кольцо, но не смогли, и после этого скрылись.