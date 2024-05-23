В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США

В этой связи конгрессмен-республиканец поинтересовался у Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России, однако госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Он также выразил надежду, что конгресс предоставит Киеву необходимые вооружения, на что Маккол перебил его, сказав, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его.