Китай начал двухдневные военные учения вокруг острова Тайвань

«Восточная зона боевого командования 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», —заявили в ведомстве.
Официальный представитель ВЗБК Ли Си уточнил, что в учениях принимают участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы. По его словам, это станет «серьезным предупреждением» для сепаратистов.
Кроме того, пресс-служба опубликовала карту учений, согласно которой маневры пройдут в пяти зонах.
В свою очередь, оборонное ведомство Тайваня назвало учения ВС КНР вокруг острова провокацией. Отмечается, что Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска.
Ранее, 14 мая, агентство Reuters сообщило, что в апреле Военно-морские силы США и Тайваня провели совместные неофициальные учения в Тихом океане. Вашингтон и Тайбэй в последние годы расширяют свое военное сотрудничество на фоне учений китайских войск вблизи острова, отметило агентство.
5 февраля Тайвань заявил о входе девяти летательных аппаратов Китая в зону своей ПВО. В ответ на это вооруженные силы Тайваня «задействовали соответствующие силы», указали в минобороны острова.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.