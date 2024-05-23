Иран и Турция поспорили о работе «Байрактара» при поиске тела Раиси

Поводом для комментариев с иранской стороны стала серия статей, вышедшая на крупнейшем турецком госагентстве Anadolu в последние дни. К примеру, 20 мая издание сообщило, что новейший ударный беспилотник Bayraktar Akıncı по просьбе Тегерана менее чем за два часа работы в сложных метеоусловиях обнаружил упавший вертолет. Затем значимость вклада турецкого аппарата подчеркнул глава производителя, компании Baykar, Сельчук Байрактар. По его словам, эта спасательная операция «оставит след во всем мире» из-за эффективности Akıncı. Впоследствии на Anadolu вышла аналитическая статья, где утверждалось, что Иран не обладает беспилотниками, способными выполнить подобную поисково-спасательную миссию.