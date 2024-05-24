Губернатор Свердловской области увеличил социальные выплаты медикам

Напомним, что ранее размер максимальных выплат достигал 18,5 тысячи рублей, но сейчас медики смогут получать до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Для этого было выделено 157 млн рублей из регионального бюжета.
«Областные социальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц получают отдельные категории медицинских работников, оказывающие медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это медперсонал в первичном звене, районных больницах и скорой помощи», — рассказали в департаменте.
Выплаты также будут полагаться медработникам, чья помощь не входит в программу ОМС, в частности псизиаторам, фтизиаторам, врачам, диагностирующим ВИЧ и оказывающим паллиативную помощь.
Всего 121 медицинская организация и ее работники смогут получать социальные региональные выплаты, которые будут действовать с 1 марта 2024 года. Учитывая то, что сейчас конец мая, работникам будет сделан перерасчет за отработанное время.
Ранее стало известно, что свердловский губернатор увеличил выплаты донорам. Теперь люди, которые сдают кровь на благо общества, смогут получить 3000 рублей.