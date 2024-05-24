Гуцул заявила, что ее 15 минут не пускали на заседание в Кишиневе

«Я не была допущена на заседание, хотя сотрудники службы безопасности правительства проводили меня на на третий этаж. Заседание шло уже 15 минут. Меня не пустили (в зал совещаний), мы дожидались в коридоре. Была нарушена процедура. Понимая, что нарушения продолжатся, я покинула здание. У меня есть другие не менее важные дела для автономии», — сказала Гуцул журналистам на выходе из здания правительства.