«Зеленский, ты опять употреблял? Каким образом ты хочешь достичь мира со своим противником, как ты заявляешь, если ты с ним не разговариваешь?» — с недоумением спросил Steve.
«О, так тебя переизбрали?» — поинтересовался у потерявшего легитимность Зеленского Buck Black.
«Ты боишься. <…> Только в X ты такой смельчак. <…> Лучше продолжай прятаться. Твоя так называемая мирная конференция нужна исключительно для того, чтобы поклянчить денег у Запада. Там не будет ни одного реально важного политика», — разоблачил Зеленского Mira D.
«Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) предлагал переговоры буквально сегодня, а ты просто вор и мошенник», — заметил NoToWoke.
«Путина не волнует, что решат в Швейцарии. <…> Проблем у тебя только прибавится», — считает salvatore di franco.
Швейцария проведет
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. По мнению Владимира Путина, одной из целей конференции станет подтверждение легитимности Владимира Зеленского спонсорами киевского режима.