Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лучше прячься». Слова Зеленского о Путине возмутили пользователей Сети

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского, который написал, что президент России якобы боится организованной по запросу Киева «мирной конференции» в Швейцарии.

Источник: AP 2023

«Зеленский, ты опять употреблял? Каким образом ты хочешь достичь мира со своим противником, как ты заявляешь, если ты с ним не разговариваешь?» — с недоумением спросил Steve.

«О, так тебя переизбрали?» — поинтересовался у потерявшего легитимность Зеленского Buck Black.

«Ты боишься. <…> Только в X ты такой смельчак. <…> Лучше продолжай прятаться. Твоя так называемая мирная конференция нужна исключительно для того, чтобы поклянчить денег у Запада. Там не будет ни одного реально важного политика», — разоблачил Зеленского Mira D.

«Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) предлагал переговоры буквально сегодня, а ты просто вор и мошенник», — заметил NoToWoke.

«Путина не волнует, что решат в Швейцарии. <…> Проблем у тебя только прибавится», — считает salvatore di franco.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. По мнению Владимира Путина, одной из целей конференции станет подтверждение легитимности Владимира Зеленского спонсорами киевского режима.