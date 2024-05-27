Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку

В пятницу источник в правоохранительных органах информировал РИА Новости о том, что замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки.
«Сергей Власов покинул пост вице-губернатора Краснодарского края по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев», — говорится в сообщении.
По данным сайта краевой администрации, Власов 1 декабря 2022 года был назначен главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Официальный комментарий правоохранительных органов пока не поступал.