Задержанный за взятку замгубернатора Кубани ушел в отставку

По данным сайта краевой администрации, Власов 1 декабря 2022 года был назначен главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.