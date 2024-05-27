Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется с большим опережением графика, РФ готова увеличить этот объем, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Отдельно упомяну, что 7 октября 2023 года мы с вами и президентом Казахстана (Касым-Жомартом Токаевым) дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем», — сказал Путин.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.