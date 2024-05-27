В лицее № 110 Екатеринбурга сменили директора

В Екатеринбурге в лицее № 110 сменили директора. Теперь этот пост занимает Игорь Сметанин. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в самом лицее.
— Игорь Иванович занимает должность директора с 27 мая, — рассказали в лицее.
Известно, что ранее Игорь Сметанин возглавлял школу № 59. Новый директор лицея получал почетные грамоты Министерства образования и науки России, а также Заксобрания и Министерства образования Свердловской области. Игорь Сметанин становился одним из лучших учителей России в 2009 году. Напомним, 21 мая, родители пришли к зданию лицея, чтобы собрать подписи в защиту директора — Ирины Виноградовой. Как сообщала директор, руководство не продлило с ней контракт.
При этом прежнему директору не объяснили, какие были на это причины. Прежний директор лицея Ирина Виноградова работала в должности на протяжении 25 лет.