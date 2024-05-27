Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совместное заявление Путина и Мирзиёева: Страны согласуют договор по пенсиям

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте подписали совместное заявление. В частности, стороны выступили за обеспечение достойных условий труда иностранных трудящихся, а также условились согласовать договор по пенсионному обеспечению граждан, пребывающих на территории обеих стран.

Источник: Российская газета

Двусторонние переговоры продлились около трех часов: сначала в узком, потом в широком составе.

В заявлении, в частности, говорится:

  • о необходимости эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся;
  • о справедливой оплате труда мигрантов в обеих странах;
  • о сотрудничестве по пенсионному обеспечению;
  • о защите прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан РФ, пребывающих в Узбекистане, а также граждан Узбекистана, которые находятся в РФ;
  • о продолжении сотрудничества в оборонной сфере и взаимодействии по линии правоохранительных органов;
  • о защите сферы госуправления и правопорядка от внешнего вмешательства;
  • о продолжении совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка;
  • о расширении исторического туризма.

В числе подписанных по итогам переговоров документов — планы мероприятий по увеличению взаимной торговли и сотрудничеству в области культуры, соглашения о техническом содействии России Узбекистану и совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, меморандумы о сотрудничестве в машиностроении и авиастроении. Среди прочего, подписаны и документы о строительстве в республике АЭС российского дизайна.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир