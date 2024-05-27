Совместное заявление Путина и Мирзиёева: Страны согласуют договор по пенсиям

Двусторонние переговоры продлились около трех часов: сначала в узком, потом в широком составе.
В заявлении, в частности, говорится:
- о необходимости эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся;
- о справедливой оплате труда мигрантов в обеих странах;
- о сотрудничестве по пенсионному обеспечению;
- о защите прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан РФ, пребывающих в Узбекистане, а также граждан Узбекистана, которые находятся в РФ;
- о продолжении сотрудничества в оборонной сфере и взаимодействии по линии правоохранительных органов;
- о защите сферы госуправления и правопорядка от внешнего вмешательства;
- о продолжении совместных проектов по повышению качества преподавания в Узбекистане русского языка;
- о расширении исторического туризма.
В числе подписанных по итогам переговоров документов — планы мероприятий по увеличению взаимной торговли и сотрудничеству в области культуры, соглашения о техническом содействии России Узбекистану и совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, меморандумы о сотрудничестве в машиностроении и авиастроении. Среди прочего, подписаны и документы о строительстве в республике АЭС российского дизайна.