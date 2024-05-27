Совместное заявление Путина и Мирзиёева: Страны согласуют договор по пенсиям

В числе подписанных по итогам переговоров документов — планы мероприятий по увеличению взаимной торговли и сотрудничеству в области культуры, соглашения о техническом содействии России Узбекистану и совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, меморандумы о сотрудничестве в машиностроении и авиастроении. Среди прочего, подписаны и документы о строительстве в республике АЭС российского дизайна.