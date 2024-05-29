Лидер партии «Шанс» о своем задержании в аэропорту: очередной беспредел власти

Лунгу возвращался с форума стран БРИКС, проходившего в России. По словам политика, его не меньше часа продержали и на таможне в Леушенах, когда он выезжал из Молдовы.
«Власть сегодня вечером устроила очередной беспредел. На этот раз его жертвой стал я. Почти три часа меня держали в аэропорту без всяких на то оснований и каких-либо внятных объяснений. Я попросил предоставить документ, на основании которого меня не пускают в свою страну. Естественно, такой бумаги не было. Впрочем, все понятно и так. Никакого реального повода меня задерживать не было. Я возвращался с форума стран БРИКС, который объединил людей из 10 государств. Естественно, что для власти PAS такие мероприятия неприемлемы».
По мнению Лунгу, одной из причин такого поведения властей является падающие рейтинги перед президентскими выборами и еврореферендумом, намеченными на октябрь.
«Власть проигрывает по всем фронтам, и чем ближе выборы, тем больше будет подобных провокаций», — подчеркнул Алексей Лунгу.
Когда политика все же выпустили из аэропорта, в беседе с журналистами он отметил, что постоянное и непрекращающееся давление на оппозицию со стороны правящей партии PAS бессмысленно и безуспешно, назвав действия властей «политическим терроризмом».
Напомним, что необоснованные задержания прилетающих из России в Кишинев молдавских граждан практикуются властями все чаще. У пассажиров изымают наличные деньги, часами держат в помещении без еды и воды. Многим из попадавших в подобные ситуации требовалась медицинская помощь. Ответственные службы аэропорта и погранведомство мотивируют свои действия «соображениями безопасности».
Партия «Шанс» входит в недавно созданный оппозиционный блок «Победа».