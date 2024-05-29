Лидер партии «Шанс» о своем задержании в аэропорту: очередной беспредел власти

«Власть сегодня вечером устроила очередной беспредел. На этот раз его жертвой стал я. Почти три часа меня держали в аэропорту без всяких на то оснований и каких-либо внятных объяснений. Я попросил предоставить документ, на основании которого меня не пускают в свою страну. Естественно, такой бумаги не было. Впрочем, все понятно и так. Никакого реального повода меня задерживать не было. Я возвращался с форума стран БРИКС, который объединил людей из 10 государств. Естественно, что для власти PAS такие мероприятия неприемлемы».