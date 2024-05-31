Токаев вручил молодым ученым жилищные сертификаты

Как передает Акорда президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых — задача государства.
Новые квартиры получили:
- Абильдина Айназ Кайратовна — ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева;
- Молдамуратов Жангазы Нуржанович — декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
- Темірхан Алия — научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
- Курманов Ергали Бержигитович — доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
- Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы — заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
- Омарова Жансая Багдатовна — старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева;
- Бакранов Нурлан Болатович — главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
- Құлтаева Шынар Мәлікқызы — ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
- Байжума Самет — преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
- Әділхан Бауржан Нүкербекұлы — заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с учеными в Алматы.