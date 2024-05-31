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Токаев вручил молодым ученым жилищные сертификаты

Президент Касым-Жомарт Токаев в завершение встречи с учеными в Алматы торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как передает Акорда президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых — задача государства.

Новые квартиры получили:

  • Абильдина Айназ Кайратовна — ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева;
  • Молдамуратов Жангазы Нуржанович — декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
  • Темірхан Алия — научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
  • Курманов Ергали Бержигитович — доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
  • Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы — заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
  • Омарова Жансая Багдатовна — старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева;
  • Бакранов Нурлан Болатович — главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
  • Құлтаева Шынар Мәлікқызы — ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
  • Байжума Самет — преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
  • Әділхан Бауржан Нүкербекұлы — заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.
  • Касым-Жомарт Токаев провел встречу с учеными в Алматы.

наука