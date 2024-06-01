Гомель и Орел могут стать городами-побратимами

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Прорабатывается вопрос заключения соглашения об установлении побратимских связей Гомеля и Орла, об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.
Как сообщила пресс-служба посольства, Клычков также подчеркнул заинтересованность региона в строительстве мультибрендового дилерского центра белорусской техники. Вопрос сейчас обсуждается с ОАО «Гомсельмаш» и другими заинтересованными.
Клычков сообщил, что намерен посетить Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в конце июня. Планируется, что на нем будут подписаны соглашения о сотрудничестве региона с Брестской и Витебской областями.
Губернатор Орловской области отметил также, что есть отличный пример сотрудничества ОАО «МАЗ» и АО «КОММАШ» в производстве коммунальной техники. По его мнению, площадками для развития кооперации могут стать Мценский завод специальной техники и предприятия-резиденты ОЭЗ «Орёл» и ТОСЭР «Мценск».
Посол Беларуси в свою очередь сообщил, что Орловская область выходит в лидеры по росту товарооборота с республикой.
«Беларусь готова обеспечить агропромышленный комплекс Орловской области тракторной и сельскохозяйственной техникой, оборудованием для производства и переработки сельхозпродукции с гарантийным и сервисным обслуживанием».
Дипломат подтвердил интерес к испытанию на улицах Орла белорусского троллейбуса с автономным ходом.